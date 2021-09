Dans ma classe de 24 petits loustics de CP, j'ai environ 3 niveaux différents dont un niveau de "très bons lecteurs" c'est à dire qui sont capables de lire un livre tout seul et ce,dés la période 1.

Du coup, pendant la découverte de texte et la lecture de syllabes ça s'ennuie ferme et ça chahute...

Comme pendant les vacances on pense toujours à ses élèves (^^), j'ai créé des fiches supplémentaires qu'ils feront pendant ce moment-là. A savoir que dans ma classe, les élèves sont en îlots et ont l'habitude de faire du travail différencié.

Ce sont des exercices rapides, par choix. Les élèves feront aussi la page du fichier comme les autres et pourront suivre aussi le travail collectif s'ils le souhaitent. Le but n'est pas de les surcharger de travail mais de rendre des moments où ils s'ennuient un peu plus attractifs.

Il y a deux séries de fiches couvrant environ la période 2:

* sons [m] à [v] : un texte inventé plus long que celui du manuel et deux exercices : vrai/faux, recopier la phrase du texte qui correspond à l'image. Toutes les fiches sont construites sur ce modèle ultra répétitif pour être faites en totale autonomie.

J'utiliserai ces fiches le jour 2 de la méthode car c'est le jour où nous lisons la page du manuel en collectif (le matin, et l'après-midi en groupe). Le jour 1 étant le travail de phonologie et de dictée/encodage.

* sons [ou] à [d] : cette fois elles sont prévues pour être réalisées sur les 2 jours. Les pages du manuel se complexifiant il y aura lecture de syllabes et mots le jour 1, et phrases/texte le jour 2. Côté gauche de la fiche en jour 1 et côté droit le jour 2. On retrouve les exercices des premières fiches ainsi qu'un petit peu d'exercices de phonologie plus complexes que ceux du fichier et du ludique (coloriage, mots-mêlés). Les exercices proposés n'ont rien à voir avec eux du fichier pour que cela ne soit pas redondants.



Tous les commentaires sont les bienvenus!

Période 3 - sons [en/a,] à [ez/er] soit 14 fiches